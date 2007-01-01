В Калуге пропал 44-летний мужчина
Максим Рыбаков не выходит на связь с 11 декабря, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Пока нет данных, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего, призывая калужан помочь с поисками.
Рост мужчины – 178 сантиметров. У него черные волосы с проседью, серые глаза. Был одет в черную куртку, зеленую толстовку, черные брюки, серые кроссовки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
