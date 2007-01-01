Афиша Обнинск
В Калуге пропал 44-летний мужчина
Происшествия

В Калуге пропал 44-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
15.12, 08:23
0 77
Максим Рыбаков не выходит на связь с 11 декабря, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Пока нет данных, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего, призывая калужан помочь с поисками.

Рост мужчины – 178 сантиметров. У него черные волосы с проседью, серые глаза. Был одет в черную куртку, зеленую толстовку, черные брюки, серые кроссовки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

