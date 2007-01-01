10 беспилотников атаковали Калужскую область
Силы ПВО сбили их в период с 17:00 воскресенья, 14 декабря, до 7:00 понедельника, 15 декабря, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Летательные аппараты уничтожили на территории Калуги, Тарусского, Боровского, Людиновского и Думиничского районов.
По предварительной информации властей, никто из людей не пострадал, а на земле нет разрушений.
Массовые атаки беспилотников продолжаются уже несколько дней.
