В течение дня над Калужской областью уничтожили еще три беспилотника

В воскресенье, 14 декабря, воздушное пространство Калужской области снова пришлось защищать.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три вражеских беспилотных аппарата.

Дроны сбиты над территорией Думиничского округа и на подступах к Калуге. После инцидента на места возможного падения выехали оперативные группы для осмотра местности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

В целях безопасности продолжает действовать временный запрет на полеты в аэропорту Грабцево, введенный вечером 13 декабря.

Согласно сводке Минобороны России, сегодня с 12:00 до 16:00 сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа:

- 12 БПЛА – над территорией Брянской области,

- 8 БПЛА – над территорией Курской области,

- 8 БПЛА – над территорией Белгородской области,

- 5 БПЛА – над территорией Орловской области,

- 2 БПЛА – над территорией Рязанской области,

- 1 БПЛА – над территорией Тульской области,

- 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.