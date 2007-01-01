Афиша Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В течение дня над Калужской областью уничтожили еще три беспилотника
Происшествия

В течение дня над Калужской областью уничтожили еще три беспилотника

В воскресенье, 14 декабря, воздушное пространство Калужской области снова пришлось защищать.
Ольга Володина
14.12, 16:39
0 954
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три вражеских беспилотных аппарата.

Дроны сбиты над территорией Думиничского округа и на подступах к Калуге. После инцидента на места возможного падения выехали оперативные группы для осмотра местности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

В целях безопасности продолжает действовать временный запрет на полеты в аэропорту Грабцево, введенный вечером 13 декабря.

Согласно сводке Минобороны России, сегодня с 12:00 до 16:00 сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа:

- 12 БПЛА – над территорией Брянской области,

- 8 БПЛА – над территорией Курской области,

- 8 БПЛА – над территорией Белгородской области,

- 5 БПЛА – над территорией Орловской области,

- 2 БПЛА – над территорией Рязанской области,

- 1 БПЛА – над территорией Тульской области,

- 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.

Новости по тегу
бпла беспилотник
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
25%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkM1L3RpSk5yVGJXYzNUbW43V3BRV2c9PSIsInZhbHVlIjoiSjRoSTFtdDBCeDd0aVF1NmY0ckNSSG5kd005TVpTZG5mbHdGZjhmcmkwT3pYWEpQd0ovMVdXUFNrNHNRT05EYmI1MVorOWpmRHdaQWM2eERPMXZ1RVpIVDlJbHl1L1NITWlESHlMbkZOaFYyMEJKd3c5REhyb2JUaGtscDZWblR4TWFFZUdOYWxvRFhyaEdTdFkvNzh1b3JPUG1SY2dvQlFSUlZRdmUrdWtETEVVMHNZV01lcXQ0S0JZS3pxVTNJRmc3a3hHb2Z2dlc4V1FSYnBsTnVtYVVPVk9mbjNwNW1WNnY0RVdDeWswWUNJSXc0TDdGTWYybWVocW1oZjdWU3Y0U0hvR0hDa0dXRGlLU1BnQ1phQVZWQmVwc3h4Vkt5OFFRSUlucExtSVF5WkxFSE5pOVBVNUhRNk4zdy82UjRsUzRDdkhHODU0d3MyV2hpaFg3RXZXYVJqYTZQVmsydFdkc1h5YTY4VytPcU0vdXZpeFQ3U1ZjUGFoOHUyVVh0WkFaeXU3YmZkRHA1OWF4VUQzOE1xMThQZ245RmFqSE03VE52bzFGRUFkSnJjMFRaV2dmRis3N3VvbVVBaGhWdCIsIm1hYyI6IjdhMGZhNWY4ZDkxZDM2MzlkNGNkODJlYzNiZTg0ZjQzY2M3MWU4YWQ1ZThhNmU2ZGI2YjU3ODVlMTY4MGUwZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllkNmUyUG9wa2RJQ2FnaDFib3R3bEE9PSIsInZhbHVlIjoicEorcjNyRnZaMHVMM1VUSjFjaEZ6bXJqeTBZUGhrY0NwMks5SndNbGpTTnZzUk84WWQ2aDZISVIvNFhheVZJYmFGSGhKaTVGNzIzQ0xUTWVQOElsOEI1ZWViam1BblVzQlhLUlljVkpaTVVBNFBnNkVhaXJXaytXZlIyNTVjNjJrM0ZFQ04vNm9URVg4MWlhQ29nYUwwcHUwMXhiTmhXTC9Ibzl4TzJIZmIrRndYbFVHSWsyTGJiY1ZNaUZHT3Z1SGRhMGRXY2dwdGg5NzRZeDlzMVpRMXBpc2Y2SFRsQXhrZzE1ditEdHl1S1ZLUVR6eXJsWXEvS1pFd1dQMUx4MTAzcEo5cWtnR1FXSlNXbmFmVWZDUU1oUzJTd01rcSt1QS9GT2pjK0tIS0tUaGtVZkFsVUhSVDJrZnl5VGhLR0ljVU4yNFlITWdYSjRtOWNmUmJreG9FREl1VTJUYi9jTTU1dzlnS2JEOFV5RXNidHFKNXJOVE9scUZ5eG5RSEIrZlorSWVUOFpyZVF0SmpMOFF5Tzk1MFA0NXZobWhQSDNiZ2l5enp0VjFkajZJbDNoR3ByYXVoano2cTVJVFZxS0NnOWUvS3l6djIrc29xVGVrNGpMaEJXYVdpTmFERWlHMFNLSDhGQjlTdkMwcjY4ZjNvQy9JejlDNHQ1VE5GYXAraDFxNlZsbXJFMVRqV1ZoOUJOUUNKRU1MeVF3SlVMS2JKaVF5ZWo4bW5XYXNORG8vS3RCY2ttWEZBN2JpdE1raC85S0NTTVplRDFiMkw2aW9ZQVllSDltbisvZUJlZmNhSm9wQTNUZy9HdzZ1NFZWZkZhdXVRMzVuR1JDRndMQSIsIm1hYyI6IjgwOTRhODkwODU5YzgxOWViMzUwZjNjODQ3ZDczNjg0ZTJmZGM4ZWVhNzhjNjZlMmYyMjczMWM0NWQ5NDRlMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+