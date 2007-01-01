В течение дня над Калужской областью уничтожили еще три беспилотника
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три вражеских беспилотных аппарата.
Дроны сбиты над территорией Думиничского округа и на подступах к Калуге. После инцидента на места возможного падения выехали оперативные группы для осмотра местности. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
В целях безопасности продолжает действовать временный запрет на полеты в аэропорту Грабцево, введенный вечером 13 декабря.
Согласно сводке Минобороны России, сегодня с 12:00 до 16:00 сбили 40 украинских беспилотников самолетного типа:
- 12 БПЛА – над территорией Брянской области,
- 8 БПЛА – над территорией Курской области,
- 8 БПЛА – над территорией Белгородской области,
- 5 БПЛА – над территорией Орловской области,
- 2 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- 1 БПЛА – над территорией Тульской области,
- 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области.