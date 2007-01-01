Афиша Обнинск
Происшествия

Силы ПВО сбили еще один беспилотник на окраине Калуги

Утром в воскресенье, 14 декабря, воздушное пространство над Калужской областью вновь оказалось под угрозой.
Ольга Володина
14.12, 12:46
Губернатор Владислав Шапша сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский беспилотный летательный аппарат.

По словам главы региона, перехват воздушной цели произошёл в окрестностях Калуги. К месту возможного падения обломков выехала оперативная группа для осмотра местности.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента удалось избежать.

Для обеспечения безопасности продолжает действовать запрет на полёты в аэропорту Грабцево, который был введён ещё вечером 13 декабря.

Согласно сводке Министерства обороны, за утренние часы, с восьми до двенадцати по московскому времени, средствами ПВО в разных регионах было уничтожено ещё десять украинских беспилотников самолётного типа:

- три БПЛА – над территорией Курской области,

- два БПЛА – над территорией Брянской области,

- два БПЛА – над территорией Тульской области,

- один БПЛА – над территорией Ростовской области,

- один БПЛА – над территорией Орловской области.

