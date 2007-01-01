Силы ПВО сбили еще один беспилотник на окраине Калуги

Утром в воскресенье, 14 декабря, воздушное пространство над Калужской областью вновь оказалось под угрозой.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили один вражеский беспилотный летательный аппарат.

По словам главы региона, перехват воздушной цели произошёл в окрестностях Калуги. К месту возможного падения обломков выехала оперативная группа для осмотра местности.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате инцидента удалось избежать.

Для обеспечения безопасности продолжает действовать запрет на полёты в аэропорту Грабцево, который был введён ещё вечером 13 декабря.

Согласно сводке Министерства обороны, за утренние часы, с восьми до двенадцати по московскому времени, средствами ПВО в разных регионах было уничтожено ещё десять украинских беспилотников самолётного типа:

- три БПЛА – над территорией Курской области,

- два БПЛА – над территорией Брянской области,

- два БПЛА – над территорией Тульской области,

- один БПЛА – над территорией Ростовской области,

- один БПЛА – над территорией Орловской области.