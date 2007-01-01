ПВО уничтожила 14 вражеских дронов в ночном небе над Калужской областью

В период с 22 часов 13 декабря до семи утра 14 декабря над регионом сбили 14 вражеских беспилотников.

Губернатор Владислав Шапша уточнил, где именно происходили перехваты. Воздушные цели сбиты над территориями Барятинского, Козельского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского и Мосальского муниципальных округов, а также вблизи Калуги и Обнинска.

Оперативные группы, обследовавшие места падения обломков, подтвердили, что жертв и разрушений нет. Для обеспечения безопасности с 23:30 13 декабря приостановлена работа аэропорта Грабцево, который не принимает и не отправляет рейсы.

Согласно данным Минобороны РФ, за минувшую ночь силами ПВО по всей стране было перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.