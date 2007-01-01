Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

ПВО уничтожила 14 вражеских дронов в ночном небе над Калужской областью

В период с 22 часов 13 декабря до семи утра 14 декабря над регионом сбили 14 вражеских беспилотников.
Ольга Володина
14.12, 07:50
0 943
Губернатор Владислав Шапша уточнил, где именно происходили перехваты. Воздушные цели сбиты над территориями Барятинского, Козельского, Кировского, Малоярославецкого, Мещовского и Мосальского муниципальных округов, а также вблизи Калуги и Обнинска.

Оперативные группы, обследовавшие места падения обломков, подтвердили, что жертв и разрушений нет. Для обеспечения безопасности с 23:30 13 декабря приостановлена работа аэропорта Грабцево, который не принимает и не отправляет рейсы.

Согласно данным Минобороны РФ, за минувшую ночь силами ПВО по всей стране было перехвачено и уничтожено 235 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

