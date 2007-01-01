Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге два человека пострадали в авариях с электровелосипедами

Дмитрий Ивьев
13.12, 11:34
0 1409
ДТП произошли в пятницу, 12 декабря, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

Около 18:00 у дома №15 на улице Тульской 22-летний мужчина на электровелосипеде сбил пешехода, который пересекал проезжую часть недалеко от перехода. Пострадавшего доставили в больницу.

А в 19:45 у дома №5а на улице Гурьянова 16-летний подросток на электровелосипеде врезался в припаркованную «Ладу». Пострадал сам школьник.

