В Калужской области сбили еще три беспилотника
Это произошло вечером в пятницу, 12 декабря, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты на границе Тульской и Калужской областей.
По предварительной информации властей, в результате этого инцидента никто не пострадал. На земле разрушений нет.
Массовые атаки беспилотников продолжаются уже третий день подряд.
В 20:16 пятницы Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту «Калуга».
