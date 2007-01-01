В Калужской области сбили еще три беспилотника

Это произошло вечером в пятницу, 12 декабря, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО уничтожили летательные аппараты на границе Тульской и Калужской областей.

По предварительной информации властей, в результате этого инцидента никто не пострадал. На земле разрушений нет.

Массовые атаки беспилотников продолжаются уже третий день подряд.

В 20:16 пятницы Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту «Калуга».