Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области сбили еще три беспилотника
Новость дня Происшествия

В Калужской области сбили еще три беспилотника

Дмитрий Ивьев
12.12, 21:15
0 1987
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Это произошло вечером в пятницу, 12 декабря, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Силы ПВО уничтожили летательные аппараты на границе Тульской и Калужской областей.

По предварительной информации властей, в результате этого инцидента никто не пострадал. На земле разрушений нет.

Массовые атаки беспилотников продолжаются уже третий день подряд.

В 20:16 пятницы Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту «Калуга».

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
25%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkIybElId3VQNGs1TnBzaW9oZ0hFaVE9PSIsInZhbHVlIjoiYmFFVW9hOXdJd1ZabW5WN08rY3ZyZ2NjR1R4R1hEM1RwdFZ6ZytoWUFScFZWd0N4amVuYk1lL0JoUU1FdEFxTFZLYXhoYXduYXZqejVzbWxQWkx4NmtKeTc2V0JLVU52c3NzdVVOSFBYeHozNzVXNXVjL1NLUWIvVW9CQnc5NzRnQk91S0hsbVExSUYrREZpU3ZzWXRyenZVR0dkMnZXSloyaWhzTDRFQWZTQStpSlJ4OEczYmJ5K3dlVXdJWDltVi9CUVcwRUhhcEFuYXZxUjR6WkNsTWtaeWF3UDdRWmtDWVdBZmY0UUp0MTNOUFhYeXdmUy9wbHBvcWJZa0hSUngyQ3Y5VDVWRmljWlMrc2pjSi9kd1V5eVVqOHYyOXZEeGhvZk9LSXUwRTR2c3RrVDdqeHhGR2h0VE1ZTzE4UmlKNWxkNXV4NWQ2RWwxL0xUYU0yZUVRRkoyMmEvK3RhUWtvU1luUTJQTGJnNWxiUDVWckcveUMxS1Q1djhodlpIb2RkWTUyNTM3dURYU3ZKaWdNZlVCU0FIMHZwcWNXMWRUSUR5RVZxZ2hoWmR2WEtYQXFsVWxwaGRvVnFFNTN5ciIsIm1hYyI6ImNmOWY2NmIwZTNiZjdlMzgwNjI0MzhhYTRkMTUzNzcxOTA2ZmFlMmM2ZDdkNTIyZGI3MmY1NmFkZjQxYjk4NzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im02SDYwejAzQTh4eHAwZ1F5SSt2cHc9PSIsInZhbHVlIjoiWGpNM21XTlBWaXNkNGNSdUFtbUVQSDlwWjJCYlBMeUVFOTNEOGRrQmZZbTAxeFRaNzl1RitxRytKTzBkVVBDSHY3OEJhSEJiaDE4dlU4c2V6Y1VpbUR5Zm9pNjhybUxPVDhORGN3bW9ydDFkVlZwVy9lVVdBVzllWlZkYk80REVPSThJblRES0g5SzJXc21iejFCNW16T3BFVTMyTDhDVWlRWThZL0dlR2N1Sms3QkJHOXRocVZMa0dBUnlTVHpENkJwME11Q0VtTFpSa3JsZi9VclFUYjlwNWU4OFRCU0RTQzBtcjlOOFlPa1pGckJ0RXZJckhvcDl5dms0YXpPa3pLZXNuZThxT2Z1b2cyYlRhWVZ1TXZpSzY2YW5FNjFCZHA3V0VUdUdmZ2RrRDhJalp4SWxsZHlBS1MzSDJkWUg4Mmk4ZjdsSWN4Qmo5b1ZLK0NHcUl4dHZFdThIUHZKMmVEekJIOHI3VjdnYTlrc3A1Q1J2WXhnN2d2VGlCUjBkZ1FtSlNlZ0xuWXJiZ3pTOFRmeVB1SEdjS2M2WjdTaUtpQ1NYZDVZN3BlV1dnSXF5OWJjWWR3MmhCZnJtUVR3SGQyc0lmY3hmbHNkMi90dmJDV1l5VEJhV3VhY3kxTVpubE9DaGZxNjFrbkF2Qkwxck1ta2I4d3hRbDRQQ1ZZNU5GOCtNNWowSm9PbjRJT1Y1YUJyV1RDZ3JURUd4dVlvdDJRZitsNExFZmp4VytwMEp1VnRCemVkOUVJeE5RTzkxNERLcFplOWg2cCs4VDRLeHpKY2J5ODk3Qm1rZW5nUDF0YThWVDdWVEVOZFQwL1NkQ0h0TTFMTEZZY28vTmtVMCIsIm1hYyI6IjBhZWU2NDJkOTEwYzZmYjExZGUwOTQ5Mzc5NjEwNTM0OGI3ZTdlMmU5YjRhMWUwNzUzMmZiODYwZDFiN2FmNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+