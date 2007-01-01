Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Новая атака беспилотников зафиксирована в Калужской области

Дмитрий Ивьев
11.12, 05:41
Вечером в среду, 10 декабря, силы ПВО сбили шесть летательных аппаратов.

Это произошло в период с 20:00 до 23:40, сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА уничтожены в Калуге, а также в Людиновском и Кировском районах.

По предварительной информации, пострадавших людей и разрушений инфраструктуры нет.

Небо над Калугой закрыто для полетов самолетов уже почти сутки. В ночь на четверг также ввели ограничения во всех московских аэропортах.

