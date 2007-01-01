Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области «Киа» врезался в снегоуборочную машину

Дмитрий Ивьев
10.12, 16:42
Около 11 утра в среду, 10 декабря, авария произошла на федеральной трассе М3 «Украина» недалеко от села Головтеево Малоярославецкого района, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, легковой «Киа Рио» врезался в снегоуборочный грузовик в правом ряду.

Очевидцы сообщают о гибели водителя «Киа», однако официально эта информация пока не подтверждена.

