В Калужской области «Киа» врезался в снегоуборочную машину

Около 11 утра в среду, 10 декабря, авария произошла на федеральной трассе М3 «Украина» недалеко от села Головтеево Малоярославецкого района, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, легковой «Киа Рио» врезался в снегоуборочный грузовик в правом ряду.

Очевидцы сообщают о гибели водителя «Киа», однако официально эта информация пока не подтверждена.