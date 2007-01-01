Еще два беспилотника сбили в Калужской области
Утром в среду, 10 декабря, они уничтожены силами ПВО в двух районах – Дзержинском и Кировском.
Такую информацию опубликовал губернатор региона Владислав Шапша.
Он рассказал, что на местах работают оперативные группы.
По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, а на земле нет разрушений.
Ранее он сообщал, что утром сбили еще два БПЛА, а накануне вечером – шесть беспилотников.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь