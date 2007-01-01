Афиша Обнинск
Еще два беспилотника сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

Еще два беспилотника сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.12, 10:02
0 602
Утром в среду, 10 декабря, они уничтожены силами ПВО в двух районах – Дзержинском и Кировском.

Такую информацию опубликовал губернатор региона Владислав Шапша.

Он рассказал, что на местах работают оперативные группы.

По предварительной информации, никто из жителей не пострадал, а на земле нет разрушений.

Ранее он сообщал, что утром сбили еще два БПЛА, а накануне вечером – шесть беспилотников.

