В Калуге рабочий получил удар током и упал с четырех метров

У мужчины зафиксированы тяжелые травмы, сообщили во вторник, 9 декабря, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел еще в августе, однако сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела.

- Потерпевший штробил стены в продуктовом магазине в Калуге, - пояснили в СК. - Во время выполнения работ перфоратором был поврежден находящийся под напряжением электропровод. Получив электротравму, мужчина упал с 4-метровой высоты. Здоровью рабочего причинен тяжкий вред.

Уголовная статья «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» предполагает до трех лет лишения свободы.