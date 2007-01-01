В Калуге два каменщика получили тяжелые травмы на стройке

В июле 2025 года на стройке в Калуге рухнула выносная площадка, на которой работали два каменщика. Мужчины получили тяжёлые травмы.

Следователи выяснили, что площадка обвалилась прямо во время подачи стройматериалов. Сейчас возбуждено уголовное дело - проверяют, были ли нарушены правила безопасности на объекте.

Сотрудники осмотрели место происшествия, забрали документы, назначили экспертизы и опросили работников компании. Расследование продолжается, сообщили 8 декабря в управлении Следственного комитета по Калужской области.