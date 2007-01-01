Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия ДТП на перекрёстке Билибина и Телевизионной в Калуге создало пробку
Новость дня Происшествия

ДТП на перекрёстке Билибина и Телевизионной в Калуге создало пробку

Утром в Калуге на перекрёстке улиц Билибина и Телевизионной произошло дорожно-транспортное происшествие.
Ольга Володина
05.12, 08:07
0 634
Столкновение двух автомобилей привело к образованию значительной пробки на этом участке дороги.

В настоящее время движение затруднено на двух направлениях: от «Зеленстроя» до перекрёстка с Билибина в сторону центра города, а также от дома №39 по Телевизионной до того же перекрёстка. Точные причины аварии и обстоятельства происшествия пока не известны.

Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты объезда, чтобы избежать задержек в пути.

