ДТП на перекрёстке Билибина и Телевизионной в Калуге создало пробку
Утром в Калуге на перекрёстке улиц Билибина и Телевизионной произошло дорожно-транспортное происшествие.
Столкновение двух автомобилей привело к образованию значительной пробки на этом участке дороги.
В настоящее время движение затруднено на двух направлениях: от «Зеленстроя» до перекрёстка с Билибина в сторону центра города, а также от дома №39 по Телевизионной до того же перекрёстка. Точные причины аварии и обстоятельства происшествия пока не известны.
Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты объезда, чтобы избежать задержек в пути.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь