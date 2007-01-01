Афиша Обнинск
В Калужской области прораб погиб на стройплощадке
Новость дня Происшествия

В Калужской области прораб погиб на стройплощадке

Дмитрий Ивьев
04.12, 14:18
Трагедия произошла в деревне Жилетово Дзержинского района еще в октябре, но известно о ней стало только 4 декабря.

- Сотрудник строительной организации осуществлял разгрузку металлических конструкций на территории строящегося завода, - прокомментировали в региональном управлении Следственного комитета. - Во время работ металлическая конструкция обрушилась на мужчину. Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался.

В прокуратуре региона уточнили, что 40-летней мужчина умер после перелома основания черепа.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас ведется расследование.

