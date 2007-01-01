В центре Калуги водитель «Лады» поехал на красный и устроил массовую аварию

ДТП произошло около 19:40 в среду, 3 декабря.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Лады Ларгус» двигался по Рылеева и на перекрестке с Суворова проехал на красный. Это привело к столкновению с другой «Ладой», которая потом врезалась в «Фольксваген Поло».

Травмы в ДТП получила 24-летняя девушка, находившаяся во второй «Ладе». Врачи оказали ей помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.