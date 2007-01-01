Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В центре Калуги водитель «Лады» поехал на красный и устроил массовую аварию
Происшествия

В центре Калуги водитель «Лады» поехал на красный и устроил массовую аварию

Дмитрий Ивьев
04.12, 12:07
0 1143
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло около 19:40 в среду, 3 декабря.

По предварительным данным, 66-летний водитель «Лады Ларгус» двигался по Рылеева и на перекрестке с Суворова проехал на красный. Это привело к столкновению с другой «Ладой», которая потом врезалась в «Фольксваген Поло».

Травмы в ДТП получила 24-летняя девушка, находившаяся во второй «Ладе». Врачи оказали ей помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
7 оценили
0%
14%
0%
14%
14%
57%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InB1eXozaldjbHhMRzRKU04xaHhJbVE9PSIsInZhbHVlIjoib2JObWoxUlhuSStzNjZYOHN2ZWhXWWFiY0d4dmRDdmxQRFM3N0o5K3VwaXEwUVFyMjdkQ2xIWTZKL2NVMjNWS2ZkTEtRQVU2bmdvcml4NVFPMStkZkt6N0JYWXRDWDVXWHIyL0RTWFZydDdQQXdLemVqWGdBZGY3UGJ0Wm9NSnkvVmhGNlRMZ3dncG5MOHI4NUZPaXI2c3FwdlJqbGVBbTBYL09EWmkvMFFpV0JBdWZJYzljYWl5NHYyUUs4UkMyQ2FnMXV4QUFITFpmclBZZGcvMURPNDlNWGZBT2dXbmNvZUVST2prUHpScWZaSHZRV1FydnJnZ2s4SnlFSzg0NDZnMVpQSWZqeEdLcXlQNzdrVU5kOTltc0llYkNMQW53ckNtaUpTS1pMRTZsdzlNT1RHd2orMU56VTNMbVdvOXBqeUtqQzZzcHUvd0szbWxRQ3ZpZ3BlWmY1SEdkMk9FSjZIM1d4S0M3WW5EM2RkK3drc2FQY0EvQklMWitMQ2U1SVk0QjRhblBJUnJvOEpOaDdWWmdMcHk1eE8yUEQzTkMrek55eDBaOHhEVnV2K3B2RGhQZ0RrS1FlTnNhai9xcCIsIm1hYyI6ImE5MjY0MTllMjgxMDVlNTA4YzhhNWMyMDQ3NDg3ODcwZjk0NjE3NGU3ZjEyZTYzYmFlZDQ0ODU2MTZjYzc0MmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9YbWVsWHA1Vi9Ba2tjNmZKaFo2RGc9PSIsInZhbHVlIjoiSkp2aFVaOFFpcWNleTVmN0lydm1CVThMWXVnUy94N2FrUThXNTlwYTFXc3A0MCsrN0hoR25ERFg2NFFpdmcvSlUxOFV6K052YlJab0I4SEQ5YUpxeWF2RFJRVmpLZWorZ1EzbXNZUFBUVDNYMjRFZUVpYy91cktBeVdlWS8yMzI4c3VodWU3Nnp6YmFORGNML2pXT0xTWFdQQXlGQnJPRVpVMDVIOEEyV1R0cHNHVjdXNWtlUXRJVkNFS09BV0FpZStlZEZKNTN5RDczc3gxbXFqZzBnY3JLa0xnaHRjQ2Z3ZVc3M1V6bXNNLzdTbE1tY21QTnltQWJuSTlmNlpucVlxa1lBYi95YVlwWWZDdUhkT1grdXV4RXMzL1NNdzFwUXhUS2FoTVY4S3pUYWg3RnRjSnVmYWJVNENncHpNeUQ1ZnpPNFZvb09xRHQyZnR2RVVXdnBaeE14TXAyYnJoWVpTcVFsLytRYWlrTTcyVmQrYklCeWpRdlUyTjh3VllGZmQwYmhMNm8yNkxXTkNpMStGOU50V3JHMlUzUFRjbkk4SHU3UDViMGxSRG04SXVEa0t6cWdpVGFwc0YrRnNXVTY0VHpJYWpXaEVYelhLRXRQOG8vZmRhTDZkaDhMN2o4TEtuK2Z3dW1Ha0ZLbFkya3RIc0x4ZXE2Z1hwaDBjU3JpblN0UmxScG44c1dZQUdzUXhzbHRZK2IyeE1yL0YzUEh2NWU5RmRicWt5VjVmMUZ6Tit6K0hXSkN3V2FQaE1hT2Z4eVhVdllRcElOZHhXMnhCcWZEa1g4azdsazFpWkpreG93QWNtUDlYNFI2L1YvUjg2KzJqT0lEeUJsN2x3VSIsIm1hYyI6IjBjODI4NzhjOTcxMjY5ZGFhZDA5MTY2NDRhNGM4YjYwYmE3NDIzZTMyOTBkMTNmNDcyZDI1NGQzMTFiY2E5YTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+