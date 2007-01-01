Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

Массовая авария произошла в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
03.12, 15:46
В полиции сообщили подробности о происшествии на улице Гагарина в районе школы №6.

Авария произошла около 17:00 во вторник, 2 декабря.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Шкоды Октавия» не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Ниссан Ноут». От удара «Ниссан» отлетел в «Ладу Гранта», а та – в «Хендай».

После этого происшествия помощь медиков понадобилась 40-летней женщине, управлявшей «Ниссаном», рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

