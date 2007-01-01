Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калужской области браконьеры набросились на инспекторов
Новость дня Происшествия

В Калужской области браконьеры набросились на инспекторов

Дмитрий Ивьев
03.12, 11:49
0 168
Братья из Сухиничей привлекаются за применение насилия в отношении представителей власти, сообщили 3 декабря в региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

- В октябре в ночное время два брата осуществляли вылов рыбы и раков в реке Брынь сельского поселения Хотень Сухиничского района с использованием запрещенного орудия лова – остроги, - пояснили в СК. - Незаконные действия фигурантов были зафиксированы с использованием специальной техники сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской и Тульской областям. В ответ на законные действия должностных лиц по документированию противоправной деятельности подозреваемые применили в отношении них насилие, после чего вплавь перебрались на другой берег реки и скрылись.

Сейчас ведется расследование.

