В Калужской области браконьеры набросились на инспекторов
Братья из Сухиничей привлекаются за применение насилия в отношении представителей власти, сообщили 3 декабря в региональном управлении Следственного комитета.
Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
- В октябре в ночное время два брата осуществляли вылов рыбы и раков в реке Брынь сельского поселения Хотень Сухиничского района с использованием запрещенного орудия лова – остроги, - пояснили в СК. - Незаконные действия фигурантов были зафиксированы с использованием специальной техники сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской и Тульской областям. В ответ на законные действия должностных лиц по документированию противоправной деятельности подозреваемые применили в отношении них насилие, после чего вплавь перебрались на другой берег реки и скрылись.
Сейчас ведется расследование.