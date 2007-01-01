В Калуге возбудили уголовное дело после гибели двоих пешеходов

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла вечером 1 декабря на дороге между Мстихино и гидронамывом.

По предварительным данным полиции, 44-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» насмерть сбила двоих мужчин.

Во вторник в Управлении МВД по Калужской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ. Судя по содержанию этой статьи, водитель была пьяна, оставила место происшествия либо у неё не было водительского удостоверения. Если вина будет доказана, калужанке грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.