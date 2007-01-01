Афиша Обнинск
Трагедия в Калуге: «Фольксваген» насмерть сбил двоих пешеходов
Трагедия в Калуге: «Фольксваген» насмерть сбил двоих пешеходов

Дмитрий Ивьев
01.12, 21:32
Вечером в понедельник, 1 декабря, авария произошла на дороге между Мстихино и гидронамывом, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:00 44-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Тигуан» сбила двоих мужчин. От полученных травм пешеходы умерли на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. На месте аварии работают оперативные службы.

