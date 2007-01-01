Трагедия в Калуге: «Фольксваген» насмерть сбил двоих пешеходов
Вечером в понедельник, 1 декабря, авария произошла на дороге между Мстихино и гидронамывом, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, около 19:00 44-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Тигуан» сбила двоих мужчин. От полученных травм пешеходы умерли на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства. На месте аварии работают оперативные службы.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь