Трагедия в Калуге: «Фольксваген» насмерть сбил двоих пешеходов

Вечером в понедельник, 1 декабря, авария произошла на дороге между Мстихино и гидронамывом, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:00 44-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Тигуан» сбила двоих мужчин. От полученных травм пешеходы умерли на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства. На месте аварии работают оперативные службы.