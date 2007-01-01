Афиша Обнинск
Новость дня Происшествия

В Калужской области «Хонда» сгорела после столкновения с автобусом

Дмитрий Ивьев
01.12, 14:50
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло около 6 утра в понедельник, 1 декабря, на трассе А130 в Юхновском районе.

По предварительной информации, недалеко от деревни Долина 45-летний водитель минивэна Honda Stepwgn врезался в автобус Higer, который в этот был на буксире у грузовика Howo. Пассажиров в автобусе не было.

От удара «Хонда» загорелась.

Травмы получили водитель «Хонды» и его 16-летний пассажир. Их отвезли в больницу.

