85-летний мужчина пропал в Калужской области

Виктор Ноздрин ушел из дома 29 ноября в деревне Нара Жуковского района.

- У Ноздрина Виктора Петровича есть особенности здоровья, и он не сможет самостоятельно вернуться домой, поэтому нам очень нужна ваша помощь! – прокомментировали в понедельник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга». - На данный момент по поиску Ноздрина Виктора Петровича нами отработано более 20 задач в природной среде и пройдено более 200 км, так же отработано множество информационных задач: мы оповещаем, опрашиваем, расклеиваем ориентировки, распространяем информацию по соседним регионам. Но, к сожалению, информации не так много.

У волонтеров появилось актуальное фото с камер видеонаблюдения.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.