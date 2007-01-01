В Калужской области за сутки ликвидировали три пожара

Бани и хозпостройки горели Людиновском и Боровском районах.

В деревне Вербежичи на улице Чугунова Людиновского округа в 11 вечера субботы, 29 ноября, вспыхнула частная баня. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, однако попариться в сгоревшей бане уже не удастся.

Вечером 29 ноября хозяйственная постройка загорелась на улице 2-я Лесная в Боровске. Сарай сгорел практически полностью. В результате пожара никто не пострадал.

Этим же вечером в СНТ «Ломпадь» в Людиново произошло возгорание дачного домика. Пожарные расчеты оперативно справились с огнем, однако домик сгорел полностью. По сообщению регионального МЧС, в результате пожара так же никто не пострадал.