Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области за сутки ликвидировали три пожара
Новость дня Происшествия

В Калужской области за сутки ликвидировали три пожара

Бани и хозпостройки горели Людиновском и Боровском районах.
Владимир Андреев
30.11, 12:25
0 472
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В деревне Вербежичи на улице Чугунова Людиновского округа в 11 вечера субботы, 29 ноября, вспыхнула частная баня. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, однако попариться в сгоревшей бане уже не удастся.

Вечером 29 ноября хозяйственная постройка загорелась на улице 2-я Лесная в Боровске. Сарай сгорел практически полностью. В результате пожара никто не пострадал.

Этим же вечером в СНТ «Ломпадь» в Людиново произошло возгорание дачного домика. Пожарные расчеты оперативно справились с огнем, однако домик сгорел полностью. По сообщению регионального МЧС, в результате пожара так же никто не пострадал.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitLTWlaNHZ2TmZHZytUbE02UmlIaUE9PSIsInZhbHVlIjoiSVZZZDN6QktmV2Z3dElEUm5ZV1J4eE5GeUVyMEZKcnlmYlN2VzRmSXdWbkN1SDQxd25JaTI0L3NtVGl1LzZvZlFFczNPRjhacVlzUUh1Q25sZEUwMWNOSHB3azd2ZXAycFZ2TmIxcEl4VDltclFHQzBTYXVucFBxZUdGbE9CQitDSCtkNzFYWk9kQkJlSy9VaWZwSytrK2RWT0FMNExIaktSWWdYWDFjWTVlK3k3Uy9BdUM4RDdxNFYxSUF1NzJVZERhcFVnVFppWlBsZkZPQkJ0MzNkZmNpcVRYT0lIVkdYM3IrZ2pPQXczUWswWXBMOFNsYWRzU21Pc1NuVjZ0dU1yWW8xMnM0bk40azI2eTloRnlBOWVVM29VVlIwUDlVbFF3THlCSDFWcXltYnZ4aCs3eXpSOFRTTE94V2RaWDBZK1hCMkVkL1hnekM0ejkzL2ROc01odXJiS2Foc1VoR2hsOGJPRjNZaGRhKytZc2lEK3hrTm41eXdEQjY1S3dPL1lGdHZnUHduRmpVem9wemt3WW5XRDF5dko2QU5KUVBTMVpwYm02V3BZa1I4MTNaeXJrUmFmZk1qZ2J6T2IxeSIsIm1hYyI6ImU3MzAwYjQzY2Y5NWUyZTY0YWI3ZDI4NjhkODQ0ZTk3MjU4ZjA4M2U0ZGQ0YmY0NDYwYzQzZTI5YjYzMjZkMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFPNW9wdS9nMkVQS1ZkOElMdW9kOVE9PSIsInZhbHVlIjoiYzhJWEU3NWN0aWt2UU1CRmdzNVdDbFpsbEUySzg1S1RtWVgzQ1J0UmFLUXlHV3AyRERYN2pXSTcySi9valhCMzN6cGErZ29IS1ZaRU91VDQ0NTVSWHg3ZDV0NVExaUQ3aktodG93MzNSeXZReFZ1QldIMXVOMmtlR0pwYmtQL3hFNW43S3hvamNVT1dhQzlXeDNJZ0Y2OUl1QkFkaktDTThlV0hPSmJWTGRuTmNDY1IwdXF6U0cxcGpFZkR0enZLK0ZWazFWcjM0V3EwUTQ0UmQzY0dIV2pROWFkQnVGYUpzYUZlRFRrQ1BpMDdFenkvcDBHWnZpTlRCTVhvbnVsb0lPd2UwSzFEM0JjUWFSN2VldmoyNi85dFdWb1BrTmhqWE5ySzNIQm56NzFSN014Z2xqem1yblQzWDQ2Um94M2g1bUcwa1g2bkkzZWU5RjR5U0ZrNm94UVJQWHgzUTQ5TWtjTHpvQXJmc2EwcFJhbTBRckNvY2RqOVlPV0ExblkxekxPNnRBdmRvUzRWTEs5OEMrMGtpY2pqRm5CbTJHVGQ3WjRiUEJZQTFlLzdKQVBWTGNoWFZqZEVWR3A2R0lBVzlGWUMvRnVJQ0U2WUdxSUpHbkM0OHFmMXdhT0l2NTU5dFc3UUJjL2hxbWtHV1pEZHB4U3c1QTF0dld0TlpiVzJJbVlSZ2lyYi8zM3hON1BzU1BYZ0Y0WEdzZmxPUlVKTFpWVGtLVDg5TnhmNTY4dmFxMzB4ZVh1ay9Sakt3dGlxbjQ2NC9HK2ZtaUlrdG9qdkRGdStTNW0zZUM2L3BidS90dWMxK1FWV0ZyeklyaS9mbS9qcjdkRFBxdnB0SkJpbiIsIm1hYyI6ImVhYWNhZDBjMDc2NmQ2NTQ5NmUwNzNiNTRlMWE2NDczNTFmMTg3MjMyNmE5Zjk4YzUxNTcyMTU0MTM3OTI2MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+