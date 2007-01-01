Афиша Обнинск
Происшествия

В Калужской области сгорел автомобильный прицеп

Возгорание произошло в пятницу, 28 ноября на 47-м километре трассы "Р-132" "Золотое кольцо
29.11, 08:30
Сообщение поступило в дежурные службы около 14 часов. На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы.

В ликвидации пожара участвовало пять единиц автотехники и 19 спасателей.

Происшествие обошлось без пострадавших. Для выяснения обстоятельств возгорания на место выехал инспектор Госпожнадзора.

