В Калужской области сгорел автомобильный прицеп
Возгорание произошло в пятницу, 28 ноября на 47-м километре трассы "Р-132" "Золотое кольцо
Сообщение поступило в дежурные службы около 14 часов. На место происшествия выехали специалисты противопожарной службы.
В ликвидации пожара участвовало пять единиц автотехники и 19 спасателей.
Происшествие обошлось без пострадавших. Для выяснения обстоятельств возгорания на место выехал инспектор Госпожнадзора.
