Женщину насмерть сбили в Калужской области
Происшествия

Женщину насмерть сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
27.11, 10:52
0 1180
Смертельное ДТП произошло около 8 утра в четверг, 27 ноября, на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе.

По предварительной информации полиции, 69-летний водитель «Хендая Соната» насмерть сбил 78-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть не по переходу.

- На месте работают госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы. Более точные обстоятельства ДТП устанавливаются, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.

