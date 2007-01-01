Женщину насмерть сбили в Калужской области
Смертельное ДТП произошло около 8 утра в четверг, 27 ноября, на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе.
По предварительной информации полиции, 69-летний водитель «Хендая Соната» насмерть сбил 78-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть не по переходу.
- На месте работают госавтоинспекторы и сотрудники следственно-оперативной группы. Более точные обстоятельства ДТП устанавливаются, - прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.
