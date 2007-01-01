Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге полиция нашла мужчину, ударившего собаку

Дмитрий Ивьев
27.11, 09:37
3 818
Несколько человек стали свидетелями этого происшествия и обратились в дежурную часть, рассказали 27 ноября в Управлении МВД по Калужской области.

Личность мужчины установили – это 36-летний калужанин.

Полицейским он рассказал, что ударил собаку в наказание – до этого животное обмотало ему ноги цепью, мужчина упал.

Собаку обследовали ветеринары, телесных повреждений у нее не обнаружили. Хозяин передал собаку волонтерам.

В полиции рассказали, что проводят проверку. Ему может грозить штраф по административной статье «Несоблюдение требований к содержанию животных».

