В Калуге полиция нашла мужчину, ударившего собаку
Несколько человек стали свидетелями этого происшествия и обратились в дежурную часть, рассказали 27 ноября в Управлении МВД по Калужской области.
Личность мужчины установили – это 36-летний калужанин.
Полицейским он рассказал, что ударил собаку в наказание – до этого животное обмотало ему ноги цепью, мужчина упал.
Собаку обследовали ветеринары, телесных повреждений у нее не обнаружили. Хозяин передал собаку волонтерам.
В полиции рассказали, что проводят проверку. Ему может грозить штраф по административной статье «Несоблюдение требований к содержанию животных».
