15-летняя девочка пропала в Калужской области

26 ноября ушла из дома и не вернулась Екатерина Смирнова из деревни Степичево Малоярославецкого района.

О происшествии сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

На данный момент нет информации, где может находиться школьница.

Рост девочки – 165 сантиметров. У нее русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в черную или оранжевую куртку с капюшоном, черную толстовку с капюшоном, голубые джинсы и серые кроссовки. С собой – черный рюкзак.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.