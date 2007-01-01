Афиша Обнинск
15-летняя девочка пропала в Калужской области

Дмитрий Ивьев
27.11, 08:39
26 ноября ушла из дома и не вернулась Екатерина Смирнова из деревни Степичево Малоярославецкого района.

О происшествии сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

На данный момент нет информации, где может находиться школьница.

Рост девочки – 165 сантиметров. У нее русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в черную или оранжевую куртку с капюшоном, черную толстовку с капюшоном, голубые джинсы и серые кроссовки. С собой – черный рюкзак.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

