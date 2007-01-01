Афиша Обнинск
Происшествия
Происшествия

Полиция прокомментировала иголку в шоколадке у школьницы из Калуги

Дмитрий Ивьев
26.11, 16:19
Как мы уже рассказывали, девочка едва не проглотила швейную иголку, которая находилась внутри шоколадного батончика.

Перед тем, как съесть сладость, школьница ее разломала. Это и спасло от травм.

- В дежурную часть УМВД России по г. Калуге обратилась местная жительница по факту обнаружения металлического предмета в кондитерском изделии, - прокомментировали 27 ноября в Управлении МВД по Калужской области. - По данному факту в УМВД России по городу Калуге проводится проверка, по результатам которой собранный материал будет направлен в Роспотребнадзор для рассмотрения по подведомственности и принятия решения.

происшествие
