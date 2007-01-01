Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге школьница едва не проглотила иглу в шоколадном батончике

Дмитрий Ивьев
26.11, 15:28
Десятилетнюю девочку от травм спасло то, что она разломало сладость перед тем, как съесть, сообщил в среду, 26 ноября, Mash.

Батончик ей дала на своей день рождения одноклассница. Мама той девочки закупила коробку сладостей в одном из сетевых магазинов.

Как внутри шоколадки оказалась игла, сейчас устанавливается.

Компания-производитель заявила изданию, что «попадание инородных предметов в продукцию исключено». Но там также начали внутреннее расследование.

