В Калуге женщина насмерть отравилась угарным газом в квартире
Трагедия произошла в пятиэтажном доме, расположенном в переулке Ольговском, сообщили в среду, 26 ноября, в управлении Следственного комитета по Калужской области.
Погибшей было 46 лет.
- Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате отравления угарным газом, - прокомментировали в СК. - На место происшествия выезжали следователи и криминалисты регионального Следственного комитета. Рассматриваются различные версии произошедшего: неисправность газового оборудования, нарушения правил его эксплуатации, неправильный монтаж выводящих труб газового оборудования, неудовлетворительное состояние вентиляционного канала.
Сейчас проводится проверка.
