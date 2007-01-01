Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калуге женщина насмерть отравилась угарным газом в квартире
Новость дня Происшествия

В Калуге женщина насмерть отравилась угарным газом в квартире

Дмитрий Ивьев
26.11, 14:28
0 1410
Трагедия произошла в пятиэтажном доме, расположенном в переулке Ольговском, сообщили в среду, 26 ноября, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Погибшей было 46 лет.

- Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате отравления угарным газом, - прокомментировали в СК. - На место происшествия выезжали следователи и криминалисты регионального Следственного комитета. Рассматриваются различные версии произошедшего: неисправность газового оборудования, нарушения правил его эксплуатации, неправильный монтаж выводящих труб газового оборудования, неудовлетворительное состояние вентиляционного канала.

 Сейчас проводится проверка.

Новости по тегу
происшествие
