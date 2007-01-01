Афиша Обнинск
В калужской колонии начальнику плеснули кислотой в лицо
Происшествия

В калужской колонии начальнику плеснули кислотой в лицо

Дмитрий Ивьев
26.11, 12:15
Инцидент произошел 25 ноября, сообщили в Управлении ФСИН по Калужской области.

По предварительным данным, один из заключенных плеснул кислотой в лицо начальнику колонии.

Руководитель исправительного учреждения госпитализирован с ожогами лица, глаз и рук.

Проверку по этому инциденту проводит Следственный комитет.

В каком именно исправительном учреждении все произошло, УФСИН не уточняет.

