В калужской колонии начальнику плеснули кислотой в лицо
Инцидент произошел 25 ноября, сообщили в Управлении ФСИН по Калужской области.
По предварительным данным, один из заключенных плеснул кислотой в лицо начальнику колонии.
Руководитель исправительного учреждения госпитализирован с ожогами лица, глаз и рук.
Проверку по этому инциденту проводит Следственный комитет.
В каком именно исправительном учреждении все произошло, УФСИН не уточняет.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь