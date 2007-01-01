В центре Калуги нашли косулю
В понедельник, 24 ноября, дикое животное обнаружили жильцы дома на улице Циолковского недалеко от парка Циолковского.
Косуля была в тяжелом состоянии, сообщили в центре реабилитации диких животных «Феникс».
В ветклинике у нее зафиксировали переломы и пневмоторакс. Спасти животное не удалось.
Пока остается загадкой, как косуля попала в центр Калуги на территорию закрытого двора. По одной из версий, ее могли сбить на дороге, а потом на машине привезти в город.
