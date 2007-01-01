В Калуге таксист устроил аварию
ДТП произошло около 18:00 в воскресенье, 23 ноября, на улице Болдина в районе съезда на Пучковский мост.
По предварительной информации полиции, 37-летний таксист на «Фольксвагене» выезжал с прилегающей территории и допустил столкновение со «Шкодой».
Травмы в аварии получил водитель «Фольксвагена» и 65-летний пассажир «Шкоды», рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
