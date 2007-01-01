В Калужской области четыре человека пострадали в ДТП

Около 23:50 в воскресенье, 23 ноября, авария произошла в Жуковском районе на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 40-летняя женщина за рулем «Хавала» врезалась в «Ниссан Кашкай».

Пострадали 21-летний водитель «Ниссана» и два его 17-летних пассажира. Также травмы получила водитель «Хавала». Им оказали помощь медики.