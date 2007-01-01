Афиша Обнинск
Происшествия

Две девушки на «Рено» врезались в столб

Дмитрий Ивьев
24.11, 09:24
0 484
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 22 ноября у станции Шепелево Козельского района.

По предварительной информации, около 7 утра 20-летняя девушка за рулем «Рено» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в столб.

Травмы получила сама молодая автомобилистка, а также ее 21-летняя пассажирка, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

Медики оказали им помощь.

