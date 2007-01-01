Две девушки на «Рено» врезались в столб
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 22 ноября у станции Шепелево Козельского района.
По предварительной информации, около 7 утра 20-летняя девушка за рулем «Рено» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в столб.
Травмы получила сама молодая автомобилистка, а также ее 21-летняя пассажирка, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
Медики оказали им помощь.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь