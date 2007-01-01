В Калужской области в результате ДТП погиб пешеход
В воскресенье, 23 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о дорожно-транспортном происшествии.
По словам прокуратуры, ДТП произошло на автомобильной дороге М-3 Украина.
— Предварительно установлено, что 23 ноября около 19 часов на территории Сухиничского района района водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП он погиб на месте происшествия, - пояснили в ведомстве.
Прокурор Сухиничского района координировал работу правоохранительных органов на месте ДТП.
