Происшествия Над Боровским районом утром сбили два БПЛА
Происшествия

Над Боровским районом утром сбили два БПЛА

Евгения Родионова
23.11, 16:09
0 377
В воскресенье утром, 23 ноября, силами ПВО были уничтожены два БПЛА над территорией Боровского района.

На месте работает оперативная группа.

Предварительно установлено, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

