Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге будут расследовать причины драки на Театральной
Происшествия

В Калуге будут расследовать причины драки на Театральной

Евгения Родионова
23.11, 15:00
0 703
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее мы писали о массовой драке в центре города.

В субботу, 22 ноября, прокуратура города Калуги сообщила о взятии на контроль расследования уголовного дела о хулиганстве на улице Театральной, которое произошло в пятницу, 21 ноября.

Согласно данным полиции участники конфликта за медицинской помощью не обращались.

По факту происшествия проводится проверка.

Правоохранители выясняют все детали и причины инцидента.

Новости по тегу
происшествия
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
33%
0%
33%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp0WVdzN2NhZFd2ZXAxRnh2bVZ6Nmc9PSIsInZhbHVlIjoiWTZJUTVXcXFMUjNIVTVDbFVLQ0NOTjJydktFUTRhYkJGaVM2ak1nMFZkeG1TYUVMSHZXdmJKL25SNklJSlpsQTRETExSWExLRGQvb0hnbVhMdlhIRENscEtHMzRFK2ZuQnVkbFluQllsSFRoYk5tNGhXc1VoT2JPL09lY0hVNmVWUUhJOUk5eE4zeUNrTEZRdjhkQkwrM1BWQ3pzMmI5TDhwNVJQYmhYV09kNjhXbkxBWEJacU1MeUJuMFZqWUd4Q2pTekx3QlVBMHRuVVhveldkOFRDR0JON3NWQ0ROTWxhU1Zrc291bmZURk5DbXJJc04ySll5UjY0eU93eWFXZUcrQjg2TkxqSmt2N3JpVUcxazFPS0cxc2VlWVhRb2FKaDNheE1tTVVqT2JrZ1ptSlgrV09TdXNzb2RxRUZaSGVwRGd5WjF0aS9WVThnaU1hWVdRKzVmYXNraFAzTkw3K3JLcUhpcU5qUGt4N2lmWXB0bXJxVTd1OGJnR3R4VHl6N0N5QnRJemJJeStNM0hRbmxJcHRjUHp3NzBaVUhvTDNjeWt1aXYrQ29oRHpkVVpveDRXYU44Z2VyeVhZU3YvTiIsIm1hYyI6IjZiNWVlMmEwZTNkNzc5Y2I0ZTZjMmFhZTQ3OGVlNjdiMDUxMmY2MWJlNDQxNDBmOGVmZTBjZjUwZDI2ZWY0NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdXcVVhNUVDYVdYR0Q0R09YTnM2c2c9PSIsInZhbHVlIjoiREc0bDQrakhkMU9qYmsrWHc5UmhoY3NIT2xCYXoyc3Q5Vm1rTDF3VzJaeFZmYWhHQmZpcHpzNlRxRmdKeHB2SEd1RGp2TURYNG1xNU1xN3dodXJLc05XMnc1cm5JRERycGlaWDJjblFMMG5zVXNaM0tMQnhZeUxCeE5tcFowelh5VkNod0JHbEI1WVl0V083Qy9xaDJnc2d5ZENIMVNNZFNaOEZOOXZxT2NMNUcvUVBIN1pocnVMcUQxMlJQZE1Tck5xU3dNTkJhSk5zUU81WFVLR3pHcC83L28yb0tUaDR1MnlyeGxzdWhRczJXejJCYlppTUpkeXAya0FCaElVeTV1RDhBc0ZiUDRFcGorYzJ0RG1OdDErRXdjZU9VbUZtM3UyQzdCVWRVOC9LRFU4cHVET3JxVVhSYkdFKzliK0pLTzZ2Yys1SHgydXFkallhRndJTGhRMkxucWw3dnBWWFl2L01hMmdlV2YzTng0Tzg3RE90U3R3cHpWbWlhRUtIeHIyL3NXbFJKN3YxeThsQUVIcFIwVzRXQTQrbW9vRDQyZHNZSEVWUGxPa2c3NWtiRERzTkdJclMyUG5xQ2ZQM3hyT0RvdkRyS3JWWWUrV2NsYTJQbDE2UEpqRkdpcGgwcWU4MWFsV2ZhcnNxYUV1STlUUXl0enhTNVR6R2xPVm1PSk1HQi9SaXdnekVKM2xtQnptNHI2dWVoK09pb0RYSWdSaXVBK0ZjS0ZWZDZJZ0h4azZubGRVK1l5eDNpYkRlYm9UanBYekk4VnptV1BKbGpDK0Q2dzZUSXFVaG9RSFVrZkdmMTZPYy9FZzN5cGJnUEdYZnM4THQ2aVJ0LzZqdCIsIm1hYyI6IjJhMmMyYTMzNzMxM2I2MWRmMjUzZmNmY2M1YzUyNGY5YWQyMWM5ZWE0ZGFmNmY5MWJmYzVmNjBkYTUyNjA5M2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+