В Калуге будут расследовать причины драки на Театральной
Ранее мы писали о массовой драке в центре города.
В субботу, 22 ноября, прокуратура города Калуги сообщила о взятии на контроль расследования уголовного дела о хулиганстве на улице Театральной, которое произошло в пятницу, 21 ноября.
Согласно данным полиции участники конфликта за медицинской помощью не обращались.
По факту происшествия проводится проверка.
Правоохранители выясняют все детали и причины инцидента.
