В Калуге ликвидировали последствия утреннего ДТП на Московской

В воскресенье, 23 ноября, пресс-служба МЧС России по Калужской области сообщила о дорожно-транспортном происшествии на улице Московской.

По словам пресс-службы, сообщение о ДТП поступило в 07 часов 23 минуты. — Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Лада Гранта» и автомобиля «Лада Гранта». Есть один пострадавший, - уточнили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД, а также работники скорой помощи.

Всего было привлечено 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.