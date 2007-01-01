Афиша Обнинск
Происшествия

В Калуге ликвидировали последствия утреннего ДТП на Московской

Евгения Родионова
23.11, 10:04
В воскресенье, 23 ноября, пресс-служба МЧС России по Калужской области сообщила о дорожно-транспортном происшествии на улице Московской.

По словам пресс-службы, сообщение о ДТП поступило в 07 часов 23 минуты. — Произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Лада Гранта» и автомобиля «Лада Гранта». Есть один пострадавший, - уточнили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД, а также работники скорой помощи.

Всего было привлечено 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека, 1 единица техники.

происшествия
