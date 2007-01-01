Массовую драку устроили в центре Калуги
Она произошла на улице Театральной недалеко от перекрестка с улицей Дзержинского поздно вечером в пятницу, 21 ноября.
В соцсетях выложили видео, на которое попал момент потасовки.
Участники драки выскочили на проезжую часть и на некоторое время перекрыли движение. Один из пострадавших лежал на асфальте и не поднимался.
Несколько очевидцев вызвали полицию.
Управление МВД по Калужской области в субботу сообщило о проведении проверки.
Сейчас устанавливаются участники драки и все обстоятельства.
