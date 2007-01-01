Афиша Обнинск
Массовую драку устроили в центре Калуги
Происшествия

Массовую драку устроили в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
22.11, 11:47
Она произошла на улице Театральной недалеко от перекрестка с улицей Дзержинского поздно вечером в пятницу, 21 ноября.

В соцсетях выложили видео, на которое попал момент потасовки.

Участники драки выскочили на проезжую часть и на некоторое время перекрыли движение. Один из пострадавших лежал на асфальте и не поднимался.

Несколько очевидцев вызвали полицию.

Управление МВД по Калужской области в субботу сообщило о проведении проверки.

Сейчас устанавливаются участники драки и все обстоятельства.

