Массовую драку устроили в центре Калуги

Она произошла на улице Театральной недалеко от перекрестка с улицей Дзержинского поздно вечером в пятницу, 21 ноября.

В соцсетях выложили видео, на которое попал момент потасовки.

Участники драки выскочили на проезжую часть и на некоторое время перекрыли движение. Один из пострадавших лежал на асфальте и не поднимался.

Несколько очевидцев вызвали полицию.

Управление МВД по Калужской области в субботу сообщило о проведении проверки.

Сейчас устанавливаются участники драки и все обстоятельства.