Три машины перевернулись в Калужской области

22.11, 09:42
В полиции сообщили подробности о ДТП, которые произошли в пятницу, 21 ноября.

Около 6:30 утра на дороге Калуга – Вязьма около Щелканово не справилась с управлением 28-летняя женщина на «Шкоде».

В 7 утра на дороге Ферзиково – Сугоново перевернулся «Шевроле Ланос», которым управляла 20-летняя девушка.

А около 17:00 на дороге Козельск – Хвастовичи не справился с управлением и перевернулся на «Киа Рио» 32-летния мужчина.

Во всех авариях травмы получили водители, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

