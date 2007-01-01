В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП
Полиция сообщила подробности о происшествии на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе. Эта авария произошла вечером в четверг, 20 ноября.
По предварительным данным, 50-летний водитель «Шкоды» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Ивеко». После этого столкновения «Шкода» отлетела в «Хово».
Травмы получили водитель «Шкоды» и 50-летняя пассажирка «Ивеко», рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
