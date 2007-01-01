Афиша Обнинск
Происшествия

«Шкода» перевернулась в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.11, 10:41
«Шкода» перевернулась в Калужской области

Рано утром в пятницу, 21 ноября, авария произошла на дороге Калуга – Вязьма.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением у села Щелканово Юхновского района. Машина съехала в кювет и оказалась на крыше.

Травмы получил один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области. Информация о его состоянии уточняется.

