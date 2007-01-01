Стало известно, кто обстрелял троллейбус в Калуге
Полиция нашла хулигана с улицы Тарутинской, который 16 ноября в районе школы №25 выстрелил из пневматического пистолета в заднее стекло троллейбуса.
Им оказался 17-летний калужанин.
- Молодой человек, выйдя из общественного транспорта на одной из остановок, осуществил выстрел в окно троллейбуса из пневматического пистолета, который у него находился с собой, - прокомментировали в четверг в Управлении МВД по Калужской области.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Ущерб уже возмещен.
Родителей юноши привлекут по административной статье за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
