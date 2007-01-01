Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области машину разорвало в аварии на трассе
Происшествия

В Калужской области машину разорвало в аварии на трассе

Дмитрий Ивьев
20.11, 14:18
0 317
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Днем в четверг, 20 ноября, авария произошла на федеральной дороге М3 «Украина» в Жиздринском районе.

По предварительным данным, недалеко от поворота на деревню Высокий Холм столкнулись автомобили «Мазда» и ВАЗ 2107.

Фото с места происшествия опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области. Судя по этим снимкам, у «Мазды» оторвало заднюю часть.

В аварии есть пострадавшие, сообщают спасатели.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdpZ1BLdzdGemhQdFBMNnN5ZG5WMmc9PSIsInZhbHVlIjoiUTVHSzBGRTlaLzlIeG14ZmI0RWxSWnNhbGhSQlRsenBhdnJIWWJXN1N2MFNaZWEwdGZKZjhSUExaeHk0b2JZV0liYXJtVEt2S1VVa1d2eCtxamczYVBXNGtHdmhtNEYvMjU3TEFRaGNlbVR1eU53dzNXNzBMQVhDWVJ4dktPOEZ3WGRkQVNWb2RGV3ZvK0dqWHJITGJNbkFXYytzWjErU3RmZVNBeEE4cWVJV1hOeWhhcmpLaDFmeEFSbUZTcERnWGtyMSs2MmxLRVVwUDlydnpZUDUxcVBCK2wvZndlam5PRFFPdkZWaHU3WU43K3BMRkhoaW1xMGFtbFQ0b0R4TEl2ZDNMK0p3a08yOTZXcldwcnRVZFU5MnVNSVhvYkxFMEtxQzMweXpKdU1OVVBtSXEvT1N4eFhLakNUbU1oSFR6SE04eVBweGt1MUZxL1ZFTXRBVTd1M2lQZU9nUzdmdzNnMnpUcjcyRHVpUzhtbS8wUE41VlFIa3J4cW5KcVAyWkxlK0wxNDdadENCNTcwSGNqRW9HQnpVUlhzeDhCeDl0TlRCNk4vMzAwcjBKWWoxajhOeHpzaWc1QXhOTWlVSCIsIm1hYyI6IjFjMGY3OGQwZmEzZWNlY2U5N2RlNzE4OTRkNTQ4ZWFlNGIwNzM2NDZiMjY1OTA2NjczZDUzNzBjOThmMjc0NmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjhkeXlOWGdpbG5mQ0kxWGJEcVlDbmc9PSIsInZhbHVlIjoiS0FFWDJpYjNhUjlIeGRvamdKVG9ERHRQSzREUGtIeGdnVlpURSt4TzNMNkJtVjBLK25WZ05jcWFZbmZCTGh0eGlPTkJhRGFNaVJXSzlabnlsZFNmMWtJR1FPL3grc0ZoNTBPZE5JK2hNS1FwQ2x1aHUwWU16bVR2VGtKOFVCWGNjcjRzTHRVcjhCT01xc0dFV1drWXk4SGk3d0dIQ050Qm4zVmF1R2dOM0NQd21KNEUvUzhoT2hmdk1BejhXbnUwWEo2RkVTTFkrMng3R3NEY3ZXZk5wbGlaWk5sR2wxa1dGd0FzcFpnd0U2b0RCemFOUU5kNDg4ZlhQaTdvbEo2azg2UzNSWUtBeEZyakdnRGhpQ1JzSnpTWVhEdkhVSi9HbktQYXB1VlJNcXNtVSsrRWpNUXljamJmdUJCWWNuTlJZRjhTTW1mY2NoblRWdWYwWmZQdWVVSnFDQlQ4Z2xpMExkRXMwbUd5a1RFT0IyTVhHRkZNanV1aEdKS3F2b2phb21lQitGWnVzNWMwUUFFMXMyRTQ4ekxCdnRIbm5pNmZSaTFrRFdRSE1vRDJOOHlOZUVhQ1NnK1p5Q0p3SnNPQkt6K1ZCVS9aRzFSVVRqZmsrbGpSMXJlYjRxY1Z2TnZ0aHAvVDFOV0RKckNRbDRHbGZ6RkRYMUJNa0lJK0lkTXkxcmFnejhNNEsvK0tKcFd3Z3RjS21NRXlRQkliVWNTRm1rcnBhUndDTHgvWjdRUXdrdVhuQ3JsVGFoRDRhN0RhZEVPSHFFUlFXblo1Rm1KeU5oUE1TbHZaZ29IT3V6bWN4R3BUQXVEM1lzNTlOYTBmSlR4cHo3UUZ5NXBNangvdSIsIm1hYyI6ImQ2ZWRhMzNmZDMyMWMwMTg5MTQ2MWE5Mzc5NGJiMjNjMGNkYWExZDE5YjliMzYwZDliYTQ4YmFhODAyMmVmMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+