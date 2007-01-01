В Калужской области машину разорвало в аварии на трассе
Днем в четверг, 20 ноября, авария произошла на федеральной дороге М3 «Украина» в Жиздринском районе.
По предварительным данным, недалеко от поворота на деревню Высокий Холм столкнулись автомобили «Мазда» и ВАЗ 2107.
Фото с места происшествия опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области. Судя по этим снимкам, у «Мазды» оторвало заднюю часть.
В аварии есть пострадавшие, сообщают спасатели.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
