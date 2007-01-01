На трассе в Калужской области 46-летний мужчина пострадал в ДТП

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла в ночь на 19 ноября в Думиничском районе.

По предварительной информации, 46-летний мужчина ехал за рулем легкового автомобиля «Киа Сид» и на 275 километре федеральной дороги М3 «Украина» не справился с управлением. Машина врезалась в металлический отбойник.

Травмы получил сам автомобилист, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.