Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия На трассе в Калужской области 46-летний мужчина пострадал в ДТП
Происшествия

На трассе в Калужской области 46-летний мужчина пострадал в ДТП

Дмитрий Ивьев
20.11, 11:42
0 387
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла в ночь на 19 ноября в Думиничском районе.

По предварительной информации, 46-летний мужчина ехал за рулем легкового автомобиля «Киа Сид» и на 275 километре федеральной дороги М3 «Украина» не справился с управлением. Машина врезалась в металлический отбойник.

Травмы получил сам автомобилист, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZMMTQ1YXNzU2dnSEU4NEg4SjVKUnc9PSIsInZhbHVlIjoiemFHalFkN09TSk9teStzWDRFNFBvd3ZBblhYL245ZlBrekVBVEZtN2xuaW5OOGtLZEtaZWl3VE9lQ0JiKzNPQUl2QW1qSjRGN0RHVlhaT2VvSVNROEVLNS9Raysxdm1zZUl2VGxjT1VDTnFzdWJZejV6bCtTNHFLUm5CQWNDUGU4R3dEeTlzQ0dVTWlLSDdyTDNQMXZJbThJWGhPTi9hTlRRZ214NktmTFN5OWJvQ0Q4TC9yOFRzak9IVmdKVmZvYU5tUXBrZUVSVHhTTU5lKzZESHA4SFZ5U0FlTVFleHRybUl0RXhOZUNrOUlMTVVxY2dMWE5mTFBvUVJWaFE5c3JtVXBBQjd1b293eG4zcWNMVFU4MkhVSzNDaWNxZlNteHVWT3pqbExJSTlVZ28xR1YyWndSeEg4VWJTSkdBT2dlQUZHbUszQ25pZzkzY3BiVWlUOWxZdC9XbjJEMFF5N0swL1ZuMXJZaWFDVG5HL1I2VjNtdGJSeG1tM253aVU3dzBraTlueXhRZUVDNjYrZWRVcW9acmlSZVBWci9EVHdCY0cyc2pZWmNIYVAzN2gySDJBaGh2b0ZNMzlBZ2p6NiIsIm1hYyI6IjMyMzc4MDRlM2EyZmZhYTY2ZjdhZmI3N2QxN2ZiNDllMzc2ZmRhODc1YTEzODFkMWMyZjdlZDAwMjBjNDMzMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjM1ekZERUVwcCtwRWVpNHVPbnpkNVE9PSIsInZhbHVlIjoiTHJVSEF5UDFGNEg3dWpXZFNQbTVJM0JlS3Z0dXN3ajY0bllrbFlsTHpmeER5Vmg1RWF2Y0FmbzZWMEdBSThGTUIvcGZhcjlaQ09PdEV2R0V1T09tMG1FbFBiMHdyaTJKcWZhc1d0WkJidVJYanA2NXJvdW5FdEJQWkhBSkd1azNkNE1jWUQzb1lJL1dZTTVIaXlwcWdZdjF1TmRYMVZjcW90UUs1bjJ4bFczTDR4R29OZVlCSnBhZm9keG9BdTVWL3dCUkJ4b1ZCSjB0ek1FRHc4UDFwQWh5TnErQ3lJZGhWSm0zZDZ4UERZelllbFU2cGtEdVNNNU01UWFJREdBQjNXa2VWOXlVc21HNkdQdG42SUJYYTRjeXh4WGF5aEJIK0RVdHNHeGlWcW5FSDY2aWl3eDkwS3dENTJHaVRMK0R5TVFwb1VEcmd3N1lRMXVuYUUwdmdhNXpab1pFRitLb2ZRd3hBcmtsUms1SVFYdUdHNWZWeDByUWRGS1RkUyt2NWZVYkE4SVl5Ryt6TGs1MWNiaEtPT0JGRjkxalBsU1hFQmVnQnFYMTZhbDR5YWJKNkhmQkFLUGJsT1pmNEYrRFFFY0Mrc0ZvN245NG1UZnYvVUlKWkhOUWY4L09MZm5lYUZNa3RFWXNLSE9FNGRxZWdTdUNJT2RHdUJlMEdPRFpwZlhqWUpzWko5YVhsWVpBa2lWQXlVUHljRFRJV0RHM2hORU5NWnJBVTYwZjc2cldJb2k1RGFUa1g5alVrMUZodHoxNm1VUmpUdUwrTTNscm05QXhUSlVxQWRlU2NlUzFnbjh6ZWp2TUdvMmtyR0swWHVQNDNHaDNvNUJEd1lUZCIsIm1hYyI6ImNiNzU0MTExNjgzNDFmZDc4MWRkY2E3MWY4Y2U3YmFmODliMTNiZTc3MmY1Y2JhOGQ1MDY3YjAxNGIxZTAxYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+