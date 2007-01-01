Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия Обломки двух беспилотников нашли в Калужской области
Новость дня Происшествия

Обломки двух беспилотников нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.11, 14:53
Это произошло в среду, 19 ноября, в Мещовском районе, сообщили в правительстве региона.

- На месте обнаружения обломков ранее подавленных беспилотников работает оперативная группа. Опасности для населения нет, - говорится в официальном комментарии. - После работы ПВО обломки вражеских БПЛА местные жители могут обнаружить раньше оперативных служб. Просим вас быть особенно внимательными.

В таких ситуациях калужан просят сразу звонить по номеру 112.

