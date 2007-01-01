В Калуге опубликовано видео обрушения здания реабилитационного центра
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в центре «Доброта» на улице Врубовой в сентябре нынешнего года. Сейчас Следственный комитет устанавливает все обстоятельства.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».
-По версии следствия, субподрядной организацией проводились работы по капитальному ремонту фундамента здания, - пояснили в СК. - Во время земляных работ обрушилась часть административного здания, что привело к крупному ущербу бюджетной организации. Пострадавших среди людей нет.
Следователи опубликовали видео с моментом обрушения здания. Точная сумма ущерба еще не установлена.
