Главная Новости Происшествия В Калуге опубликовано видео обрушения здания реабилитационного центра
Новость дня Происшествия

В Калуге опубликовано видео обрушения здания реабилитационного центра

Дмитрий Ивьев
19.11, 12:47
1 1365
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел в центре «Доброта» на улице Врубовой в сентябре нынешнего года. Сейчас Следственный комитет устанавливает все обстоятельства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

-По версии следствия, субподрядной организацией проводились работы по капитальному ремонту фундамента здания, - пояснили в СК. - Во время земляных работ обрушилась часть административного здания, что привело к крупному ущербу бюджетной организации. Пострадавших среди людей нет.

Следователи опубликовали видео с моментом обрушения здания. Точная сумма ущерба еще не установлена.

Новости по тегу
происшествие
