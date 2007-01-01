Афиша Обнинск
Шапша рассказал, где в Калужской области сбили БПЛА
Новость дня Происшествия

Шапша рассказал, где в Калужской области сбили БПЛА

Дмитрий Ивьев
19.11, 08:16
0 945
Вечером во вторник, 18 ноября, беспилотники уничтожены силами ПВО на территории Ферзиковского района. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На месте работают оперативники. Разрушений на земле нет.

Росавиация на три часа закрывала для полетов аэропорт «Калуга». О беспилотной опасности также предупреждало МЧС.

