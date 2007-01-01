Шапша рассказал, где в Калужской области сбили БПЛА
Вечером во вторник, 18 ноября, беспилотники уничтожены силами ПВО на территории Ферзиковского района. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
По его предварительным данным, обошлось без пострадавших.
На месте работают оперативники. Разрушений на земле нет.
Росавиация на три часа закрывала для полетов аэропорт «Калуга». О беспилотной опасности также предупреждало МЧС.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь