Поезда между Москвой и Калугой задерживаются из-за упавшего на пути дерева

Инцидент произошел днем во вторник, 18 ноября, на участке железной дороги между станциями Латышская и Балабаново, сообщили в агентстве «Москва» со ссылкой на данные Московской железной дороги.

Упавшее дерево повредило контактную сеть. Это привело к задержке нескольких поездов.

В 15:19 дерево с путей убрали.

- МЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов, - говорится в официальном заявлении.