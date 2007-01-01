Афиша Обнинск
Поезда между Москвой и Калугой задерживаются из-за упавшего на пути дерева
Происшествия

Поезда между Москвой и Калугой задерживаются из-за упавшего на пути дерева

Дмитрий Ивьев
18.11, 16:45
0 370
Инцидент произошел днем во вторник, 18 ноября, на участке железной дороги между станциями Латышская и Балабаново, сообщили в агентстве «Москва» со ссылкой на данные Московской железной дороги.

Упавшее дерево повредило контактную сеть. Это привело к задержке нескольких поездов.

В 15:19 дерево с путей убрали.

- МЖД принимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов, - говорится в официальном заявлении.

