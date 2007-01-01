Афиша Обнинск
Главная Новости Происшествия Полиция начала проверку после обстрела троллейбуса в Калуге
Происшествия

Полиция начала проверку после обстрела троллейбуса в Калуге

Дмитрий Ивьев
17.11, 15:35
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел на улице Тарутинской в районе школы №25 вечером 16 ноября.

У троллейбуса разбито стекло. Из людей никто не пострадал.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, назначен ряд экспертиз, а также устанавливаются лица, причастные к противоправным действиям, - прокомментировали в понедельник в Управлении МВД по Калужской области. - По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

