Полиция начала проверку после обстрела троллейбуса в Калуге
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел на улице Тарутинской в районе школы №25 вечером 16 ноября.
У троллейбуса разбито стекло. Из людей никто не пострадал.
- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, назначен ряд экспертиз, а также устанавливаются лица, причастные к противоправным действиям, - прокомментировали в понедельник в Управлении МВД по Калужской области. - По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
